Schramberg Wasserabfluss und Pegel steigen nur kurzfristig an

Gerade einmal 450 Liter Wasser pro Sekunde führte die Schiltach am vergangenen Freitag, in den Abendstunden des Sonntags lag der Wasserabfluss dann immerhin teilweise fast beim Dreifachen dieses Wertes – um dann am Montag auf um durchschnittlich 700 Sekundenliter zurückzugehen.

So wenig Wasser wie im Oktober diesen Jahres gab es in der Schiltach zwar schon – allerdings nur, wenn man die niedrigsten Pegelstände aus den Jahren 1995 bis 2010 zugrunde legt, die die Hochwasserzentrale Baden-Württemberg mit in die Jahresganggrafik einspeist.Dort sind aber die jeweils niedrigsten Werte dieser Jahre vermerkt – und seit Juni 2018 liegt der Pegel Hinterlehengericht nur wenige Zentimeter über diesen Werten – seit Oktober decken sich die Kurven in etwa wieder. Mit dem Regen und Schnee vom Wochenende erreicht der Schiltachpegel zumindest den mittleren Wert für diese Oktoberzeit des zum Vergleich angezeigten 15-Jahreszeitraums – um am Montag wieder in Richtung Tiefstwerte abzufallen.

Nach Niederschlag stieg der Pegel in der Nacht zu Dienstag auf rund 30 Zentimeter an. Der Wasserstand ging im Verlauf des gestrigen Nachmittags auf 25 Zentimeter zurück. Abends lag er dann wieder bei 29 Zentimetern.