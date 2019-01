Schramberg Was den Daumen mit Magen und Milz verbindet

Schreiber betonte in ihren Ausführungen, dass der Mensch im Mittelpunkt ihrer Behandlungen stehe und nicht die Krankheit. Von Jin Shin Jyutsu, einer Heilmethode, die das Wissen um die Heilkraft der Hände beinhaltet, ist sie überzeugt, heißt es in einer Mitteilung. Der Grundsatz dieser Heilmethode beruht auf dem Verständnis, dass Energie im Körper fließen muss. Ist dieser Energiefluss gestört, entstehen Blockaden, die nicht nur das Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch krank machen können, so die Referentin.

Jin Shin Jyutsu löse diese Blockaden durch das sanfte Auflegen der Finger und Hände auf bestimmten Körperpunkten auf. Mit dem liebevollen Umfassen der einzelnen Finger würden bestimmte Organe erreicht, beispielsweise der Daumen bei Problemen von Magen und Milz. Schreiber betonte, dass diese Methoden in den Alltag einfach eingebaut werden können und die regelmäßigen Anwendungen zu positiven Veränderungen führen.

Mit einem kräftigen Applaus dankten die Anwesenden für den anschaulichen Vortrag und waren dankbar, dass Schreiber noch zu persönlichen Gesprächen bereit war.