Schramberg Warum ein Stadtrat nicht immer zu Hause übernachtet

Von seinen nächtlichen Erlebnissen berichtete der passionierte Wohnmobilist dann in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Donnerstagabend. Dort stellte Fachbereichsleiter Rudolf Mager die Pläne vor. Er verdeutlichte anhand von Beispielen aus Rottweil und Tuttlingen, dass solche Stellplätze auch in anderen Städten an viel befahrenen Straßen zu finden seien. Zu dem Hinweis eines Campers aus Ulm, der unserer Zeitung gegenüber meinte, dass er diesen Platz für ungeeignet halte ("Es wird Beschwerden hageln"), da er zu laut sei, meinte Mager: "Ich glaube, dass dieser sich täuscht."

Frühstücken im Pavillon

Der Platz bei der H.A.U. sei ideal, da die Innenstadt fußläufig schnell zu erreichen und die Museumslandschaft gleich ums Eck sei. Im nahegelegenen Pavillon könnten die Wohnmobilisten frühstücken oder vespern.