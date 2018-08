Schramberg Wanderung statt Waldfest

Auf dem "Harmonie"-Festplatz beginnt am Sonntag, 16. September, der erste Wandertag, zu dem die RPPR die Öffentlichkeit zu ihrem Jubiläum einlädt.

Ab 10 Uhr können sich Wanderer und Gruppen auf zwei ausgeschilderte Touren über den Ramstein bis zur Reute aufmachen.

Vom Festplatz geht es über die Ramsteiner Höhe, mit Ausblick zur Altenburg und nach Hardt, danach zum Käppele-Hof und auf der Straße entlang zum Anwesen von Erich Kunz, wo man sich mit Getränken und Snacks stärken kann. Hier teilen sich die kurze und die lange Strecke. Die längere Wanderung führt über den beschilderten Katzenpfad zur Berneck hinab. Aus dem Tal führt der Weg über Marxenloch und Ramsteiner Loch wieder hinauf zur Verpflegungsstation auf der Reute und dann zurück zum Purpen und zum Festplatz, bei einer Wanderzeit von gut vier Stunden.

Die kürzere Wanderstrecke von etwa zwei Stunden führt ab dem Hof von Erich Kunz auf der Straße über Purpenhalde zum Purpen und von dort wieder zurück zum Festplatz.

Stärkung

Dort bietet die RPPR in einem kleinen Zelt Getränke und ein einiges zur Stärkung an. Dieser erste Wandertag ist ein Ersatz für das traditionelle Waldfest am Ramstein.

Die heute von den Behörden gestellten Auflagen können besonders von den kleineren Vereinen kaum noch gestemmt werden, führen sogar trotz ehrenamtlichem Einsatz zu finanziellen Verlusten.