Schramberg Wanderer stürmen die Burgruine

Schramberg-Tennenbronn. An der großen Tour mit 17 Kilometern Länge nahmen 25 Wanderer teil. Die Gruppe startete am Festplatz der "Harmonie" und lief über die Ramsteiner Höhe. Bei Familie Kunz war die erste Verpflegungsstation, die angesteuert wurde. Dort stärkte sich die Gruppe laut Mitteilung, ehe es über den Katzenpfad hinab ins Bernecktal an die "Forellenstube" ging.

Die Straße überquerend ging es weiter steil bergauf bis zur Berneckruine, die von einigen Wanderern erstürmt wurde.

Dem Heuwegle folgend wanderte die Gruppe hinab bis zur Falkensteinkapelle, um gleich wieder über die untere Falkensteinruine auf die obere zu gelangen. Es war laut Mitteilung ein stetiges Auf und Ab.