Schramberg Wanderer erleben kleines Abenteuer

Am ersten Tag wurde die Wanderroute einfach den Wetterbedingungen angepasst. Statt auf den Gipfel zu gehen, wanderte die Gruppe etwas tiefer von der Ebenalp zur Mesmerhütte, weiter zur Meglisalp und von dort auf die Rotsteinpasshütte (2120 Meter).

Dieser Tag wurde laut Mitteilung als Erfolg verbucht, war er doch überwiegend trocken geblieben und nur die letzte halbe Stunde der Wanderung war regnerisch und ziemlich windig. Auf der Rotsteinpasshütte übernachteten gerade mal 17 Personen und so war es laut Mitteilung auf der Hütte gemütlich. Über Nacht wurde dann Schnee vorhergesagt. Trotzdem nahm die Gruppe am nächsten Tag den Gipfel in Angriff. Der Weg über den Lisengrat zum Säntis wurde in dem leichten Neuschnee zu einem echten Erlebnis, zumal die Sonne ab und zu durch die Wolken kam und der Säntis immer häufiger sichtbar wurde.

Oben angekommen war die Aussicht zwar nicht besonders gut, aber im Laufe des Abstiegs hinab nach Wasserauen kam die Sonne komplett durch und am Nachmittag trübte kein Wölkchen mehr den Himmel. Das war Genuss pur und die Freude war riesig, heißt es weiter.