Schramberg-Tennenbronn. Der Schwarzwaldverein unternimmt am Donnerstag, 21. Juni, eine Ausflugsfahrt nach Schönwald (Escheck) und bietet dabei eine Kurzwanderung vom Gasthaus Kreuz zur Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Nach der Besichtigung dieser Einrichtung für schwer erkrankte Kinder mit ihren Familien findet eine Einkehr in der dortigen Cafeteria statt. Abfahrt ist um 13.30 Uhr an der Festhalle. Information und Anmeldung bei Helmut Moosmann, Telefon 07729/81 43, Mobil 0151/ 26 41 42 69. Gäste sind willkommen.