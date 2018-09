Schramberg Waldmössingen zeigt seine bunte Vielfalt

Mit einer großen Pulsparade wurde am Samstagmorgen eine außergewöhnliche Leistungsschau eröffnet, die es so noch nie gab. Da staunten selbst die Stadträte, wie und was das Dorf alles auf die Beine und Räder stellte. Angeführt von den Kindern der Grundschule schlängelte sich ein kunterbunter Umzug von der Kastellhalle bis ins Industriegebiet Webertal/Moos. Die Grundschüler skandierten auf Transparenten, was den Ort auszeichnet. Da wird gelernt, geleistet, gelebt und natürlich auch gelacht. Gleich dahinter folgte der Nachwuchs des Radfahrervereins Wanderlust auf ihren bunten Rädern sportlich und drehte eine Ehrenrunde im Kreisel. Auch Oberbürgermeister Thomas Herzog stellte zusammen mit dem stellvertretenden Amtskollegen der Partnerstadt Hirson, Yannick Marlant, seine Fitness unter Beweis und radelte mit ihm gemeinsam mit. Eine Fußgruppe von Kreativ Keller erinnerte an die Betriebsgründung vor 40 Jahren. Oldtimerbusse und Nobelkarossen hatten sich für ihren Auftritt fein herausgeputzt, während der Wagen vom Magazin17 mit lauter Musik bereits auf die am Abend bevorstehende Pulsparty einstimmte.

Der Musikverein Eintracht betrieb auf seinem Traktor-Gespann Werbung in eigener Sache und wies auf sein Weinfest vom 19. bis 21. Oktober hin. Spielerisch leicht bewegte sich ein Trio der Firma Engeser auf ihren Segways. Ihre Ausrüstung mit Helm und Schutzkleidung verdeutlichte, dass bei dieser Fortbewegungsart höchste Konzentration verlangt wird. Die Schützen der "Heimbachquelle" hatten eine Zielscheibe im Schlepptau und eiferten mit Pfeil und Bogen Robin Hood nach.

Jockele dürfen nicht fehlen