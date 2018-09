Schramberg Waldmössingen steht vor großer Gewerbeschau

Wenn sich dieser Tross beim Industriegebiet Webertal auflöst, öffnen die Aussteller ihre Türen. Allein 20 Gewerbetreibende präsentieren in der Kastellhalle und auf dem Hallenparkplatz ihre Leistungskraft. Besucher können aber auch beim orientalischen Showbacken von Khelli zusehen oder auf der Bühne den Wald des Försters hautnah erleben.

Auf dem Sportgelände und in der Ortsmitte wird Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges Mitmachprogramm geboten und an zahlreichen Stellen werden die Gäste mit allerlei Kulinarik bewirtet. Um 14 Uhr startet der Teamrun der Tria Schramberg in der Ortsmitte, dort werden auch die Sieger gegen 16.30 Uhr gekürt. Ab 18 Uhr steigt im Magazin 17 im Industriegebiet eine große Open-Air Pulsparty mit Live-Bands wie Oyster Supply, Voice und Restless Feet.

Mit im Boot ist auch der Heimatpflege-Förderverein, der im Zigeunerhäusle zur Ausstellung "Waldmössinger Familiengeschichten" einlädt. Auf dem Kirchenvorplatz steht ein Gerüstturm, auf dem das Kirchendach von oben zu bestaunen ist.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Im Magazin 17 gibt es von 11 bis 18 Uhr ein musikalisches Bühnenprogramm, bei dem Bands und Interpreten alle zwei Stunden wechseln. Von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte und Läden zum Einkaufen und Bummeln öffnen. Um 14 Uhr findet ein Benefizspiel auf dem Sportgelände mit der Lebenshilfe statt.

Die Werkstätten der Lebenshilfe öffnen an beiden Tagen ihre Türen und laden ein, in der Rösterei der Erlebnisgaststätte Zum Frieder das Kaffeerösten live zu erleben. Auch eine Tasse Kaffee kann dort genossen werden. Ab 15 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, die neu gestaltete Waldmössinger Kirche mit einer Führung für Sinnesbehinderte zu erleben.

Zu allen Veranstaltungsorten pendeln an beiden Tagen Busse hin und her. Hierfür wurden extra mehrere Haltestellen eingerichtet. Am Sonntag fährt zudem eine originelle Bimmelbahn von Kreisverkehr zu Kreisverkehr, die vor allem für Kinder eine besondere Attraktion darstellen dürfte. Innerorts und rund um die Ortsmitte sowie die Straße Im Webertal werden für den Verkehr gesperrt.