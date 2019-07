Schramberg Waldbrandgefahr: Stadt schließt die Grillplätze

Das Forstamt des Landratsamts, so die Stadt, habe jüngst auf die erhöhte Waldbrandgefahr hingewiesen, da in dieser Woche wieder Temperaturen über 30 Grad vorhergesagt werden.

Durch die längere Trockenphase und vor allem durch den bis jetzt geringen Niederschlag seien die Waldböden bereits recht ausgetrocknet. Zwar habe es immer wieder örtlich auch starken Regen gegeben, jedoch sei der Großteil des Wassers nicht in den Waldboden gelangt, sondern in Gräben und Bächen abgeflossen. Deshalb werde sich die Waldbrandgefahr bis Ende der Woche wieder verschärfen, einzelne Gewitter führten nur zu örtlicher Entlastung.

Die Stadtverwaltung Schramberg ruft deshalb zu erhöhter Vorsicht auf und sperrt alle öffentlichen Grillstellen bis auf weiteres. Dies sind die beiden Grillstellen am Berneckstrand, die Grillstellen am Schlosshof (oberhalb des Maierhofs), am Schwabenhof, im Raustein, in Waldmössingen die Grillstelle am Römerkastell und am Abenteuerspielplatz, am Jupa-Grillplatz, am Grillplatz beim Flugplatz sowie in Tennenbronn die Grillstelle am Dorfweiher.