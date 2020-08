Schramberg Waldbrandgefahr: Grillstellen werden gesperrt

Die Stadtverwaltung sperrt alle öffentlichen Grillstellen bis auf Weiteres. Dies sind die beiden Grillstellen am Berneckstrand, die Grillstellen am Schlosshof, am Schwabenhof, im Raustein, in Waldmössingen die Grillstelle am Römerkastell und am Abenteuerspielplatz, am Jupa-Grillplatz, am Grillplatz beim Flugplatz sowie in Tennenbronn die Grillstelle am Dorfweiher. Eine entsprechende Beschilderung wird derzeit angebracht.

Fahrlässigkeit oft das Problem