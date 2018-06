Schramberg Votum für Rausteinsportplatz

In der Diskussion wurde klar, dass alle Ausschussmitglieder an diesem "Kleinod" im Raustein hängen: "Ich bin froh, dass die Verwaltung zu diesem Ergebnis gekommen ist", erklärte Thomas Brantner und verwies auch auf das Votum des Stadtverbands Sport. "Hervorragend gespart! Wenn wir ihn jetzt zumachen, ist er für immer weg", gab Udo Neudeck zu bedenken und regte an, den kostensenkenden Einsatz von Mährobotern zu prüfen. "Der Bedarf ist da, also weiterbetreiben, der Platz kann ja jederzeit weiter ertüchtig werden", meinte Mirko Witkowski. "Die Gesamtanlage ist erhaltenswürdig, eine große Leistung unserer Vorgänger, fast schon ein Naturdenkmal", stellte Edgar Reutter fest.