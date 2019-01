Schramberg Vorzügliche Tiere ausgemacht

Die 52 Aussteller, darunter elf Jugendliche, brachten 427 Tiere in die Festhalle. Der Vorsitzende Hans-Peter Fichter war mit der Teilnehmerzahl der Züchter und der Tiere zufrieden. Es werde immer schwieriger, die Geflügelzucht innerhalb bewohnter Gebiete durchzuführen. Längst seien "die guten alten Zeiten" vorbei, als Geflügelzucht zum dörflichen und städtischen Leben gehörten.

Mit dem Ausrichten der Geflügelschau sind zusätzliche Aufgaben verbunden. Wichtig ist die Einladung an die Preisrichter. Denn diese sind mehrere Stunden mit der Bewertung der Tiere beschäftigt.

Dass in Tennenbronn überaus erfolgreiche Geflügelzüchter anzutreffen sind, hat sich längst herumgesprochen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Preisrichter an der Kreisschau 14 vorzügliche Tiere ausgemacht haben. Auch die Jugendlichen konnten vier vorzügliche Tiere aufweisen.