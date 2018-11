Schramberg Vortrag wirft Blick auf Sitten und Bräuche

Schramberg-Tennenbronn. Neben den Jahreszeiten gliederten viele Sitten und Bräuche das Jahr. Sie strukturieren die Zeit und waren schon immer wichtige Meilensteine im Jahresablauf, heißt es in der Ankündigung. Gleichzeitig brachten sie kirchlicher und weltlicher Tradition Abwechslung in den oft harten Alltag der Menschen im Dorf und auf den Höfen.

Maria Fleig hat viele alte Bräuche recherchiert und wird am Mittwoch, 14. November, darüber berichten. Beginn ist um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal. Auch heute noch spiegeln sich unbewusst einige dieser Sitten in der Gegenwart wider. Der Blick zurück will dafür sorgen, dass die prägenden Sitten und Bräuche nicht in Vergessenheit geraten.