Schramberg Vorfreude auf "Turbofasnet"

Achim Bendigkeit empfahl, in die "Turbofasnet 2018" gleich richtig einzusteigen, denn zum Genießen blieben nicht mal 40 Tage. Bernd Fader kündigte die Termine der neuen Saison an mit Narrentreffen in Gengenbach am Samstag, 20. Januar, und am Sonntag, 4. Februar, bei den 60 Jahre alten Katzen in Hardt. Schon am Samstag, 10. Februar, übernehmen die Narren mit der Schlüsselübergabe die Macht in der Stadt und lassen zwei Tage später im Kirchenbach alles "da Bach na". Jeder Kleidlesträger sollte sich in der kurzen Saison ranhalten und bei den Veranstaltungen mitfeiern.