Schramberg Vorfreude auf Metalacker wächst

Unter anderem wird die vierköpfige Band Sepultura, die sich im Jahr 1984 in Belo Horizonte in Brasilien zusammengeschlossen hat und Südamerika zum festen Bestandteil der Metal-Landkarte gemacht hat, in Tennenbronn die Bühne rocken.

2001 in Bayern zusammengefunden und zuerst nur für ein Konzert musiziert, entschied sich die fünfköpfige Gruppe Equilibrium aufgrund der guten Resonanz, weiterhin gemeinsam Musik zu machen. Zwei Jahre später veröffentlichten sie ihr erstes Demo. Auch sie sind im Sommer in Tennenbronn zu erleben.

Ein weiterer Bühnenhöhepunkt stellt die ebenfalls fünfköpfige Band Winterstorm, die seit 2010 in der Powermetal-Szene erfolgreich ist, dar. Die Musiker machen es sich zum Ziel, so verkünden sie auf ihrer Internet-Seite, mit ihrer eigenen Leidenschaft für die Musik auch ihre Fans in den Bann zu ziehen.