Schramberg Von Theater bis Operette – Langeweile kommt keine auf

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Mittwoch, 28. Februar, mit einer Sondervorstellung der Theaterwerkstatt Schramberg im Elisabetha-Glöckler-Saal der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn. "Der Raub der Sabinerinnen" ist eine Komödie mit viel Witz und Situationskomik, heißt es in einer Mitteilung. Beginn ist um 18 Uhr. Karten können bei Klaus Andreae unter Telefon 07422/5 24 50 bestellt werden.

Ins Ursental führt die Nachmittagsfahrt am Dienstag, 20. März. Die Teilnehmer besichtigen die moderne Milchviehhaltung auf einem Bauernhof. In der dazu gehörenden Vesperstube wird eingekehrt. Anmeldungen nimmt Edgar Brändle unter Telefon 07422/5 24 04 entgegen.

Die Veranstaltung am 26. April steht ganz im Zeichen der Tulpenblüte. Es geht nach Gönningen bei Reutlingen. Dort erwartet die Gruppe ein profunder Kenner der Tulpen zu einer Führung. Um Anmeldung bei Kurt Elsland unter Telefon 07422/2 09 26 wird gebeten.