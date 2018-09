Schramberg "Von seiner besten Seite gezeigt"

"Waldmössingen pulsiert" ist gerade mal seit drei Tagen zu Ende. Können Sie schon ein Resümee ziehen?

Sandra Bantle: Unser Resümee ist durchweg positiv. Es ist unglaublich, wie alle beteiligten Firmen, Vereine und Einzelpersonen über sich hinausgewachsen sind. Die Pulsparade am Samstag gab den erhofften Impuls und hat ganz Waldmössingen in Schwingung gebracht. Das Signal ist bei allen Zuschauern angekommen, dass wir eine Gewerbeschau der anderen Art machen wollten. Manuela Klausmann : Der ganze Ort war mit dabei. Sehr viele Waldmössinger haben sich eingebracht. Das war beeindruckend und hat die Veranstaltung auch so besonders gemacht. Schön fand ich, dass es selbst für Waldmössinger in ihrem Dorf Neues zu entdecken gab. Karin Eichenlaub: Das Publikum an den beiden Tagen war einfach großartig. Zur Pulsparty kamen Jung und Alt und man hat gemeinsam einen tollen Abend gefeiert. Das Rote Kreuz und die Security vermeldeten keine Zwischenfälle. Das Konzept für "Waldmössingen pulsiert" hat sich bestätigt: Jeder darf, soll und kann mitmachen. Claudia Schmid: Waldmössingen hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die Anstrengung im Vorfeld wurde durch die vielen Besucher und die positiven Rückmeldungen belohnt. Es wäre schade, diese Erfahrungen nicht für weitere Veranstaltungen zu nutzen. Es war unglaublich zu erleben, was alles möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.

Wird es wieder zehn Jahre dauern, bis es die nächste Gewerbeschau in Waldmössingen gibt? Oder haben sie jetzt erst einmal genug von diesem Thema?