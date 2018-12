Schramberg Von Schurken und Liebesdramen

Schramberg-Tennenbronn. Die Jugendkapellen beider Vereine treten seit einem halben Jahr gemeinsam als Jugendorchester Tennenbronn auf. Die Orchesterleitung hat Rebekka Ruth. Überaus beeindruckend war der "ökumenische" Auftritt des von evangelischen und katholischen Musikern besetzten Orchesters. Markus Blessing, Vorsitzender des Musikvereins Frohsinn, lobt dann auch diesen Schritt in die Zukunft beider Musikvereine.

Rebekka Ruth ist in Tennenbronn längst die bekannte Dirigentin des Jugendorchesters. Selbst spielt sie die Klarinette und die Ausbildung an der Hochschule in Trossingen gibt ihr das nötige Rüstzeug, um das Jugendorchester als musikalische Leiterin zu formen.

Und die Jugend hat überhaupt keinen Grund, sich hinter dem Hauptorchester zu verstecken. Dass hier Potentiale für die Zukunft schlummern, wurde spätestens mit dem jüngsten Konzert deutlich. Völlig unbeschwert künden Ines Fleig und Raphael Fleig die Stücke mit inhaltreicher Information an. Solistisch brillierte der 14-jährige Johannes Berner am Xylophon mit dem Paradestück "Erinnerungen an Zirkus Renz". Nach nicht enden wollenden Beifall setzte Johannes Berner mit "Furioso and Valz" einen nochmaligen Höhepunkt seines Könnens. Die Begeisterung des Publikums war überaus groß, womit mit "Viva la Vida" das Konzertende gekommen ist.