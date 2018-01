Schramberg Von feinen Unterschieden und beleuchteten Wegen

Reuter begründet seine Ablehnung unserer Zeitung gegenüber so: "Große Dinge wurden im vergangenen Jahr angekündigt – viel ist da nicht herausgekommen, ich befürchte das Gesetz der Serie. Gebetsmühlenhaft hörten wir, dass die Stadtverwaltung völlig überlastet ist – der Motivator Landesgartenschau zeigt, wie viel ungenutztes Potenzial da schlummerte. Ein Haushalt, der in einer Hochkonjunkturphase Schulden einplant, die in einer Rezession die Luft zum Atmen nehmen, zeugt nicht von Weitblick."

Die Fraktionen würden Unterschiede zwischen den Teilorten auf die "gerechte" Verteilung von Geld reduzieren, so Reuter weiter. "Tatsächlich ist das Wahrnehmen der Unterschiede schwierig, bedeutet das Herausarbeiten mehr kommunalpolitische Arbeit, als Einheitspolitik von Oben nach Unten. Als Gemeinderat sind wir ein Dienstleister, der die Sorgen und Bedenken, der die feinen Zwischentöne hören und so verstärken muss, dass sie wahrgenommen werden."

Großes Geschenk