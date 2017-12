Schramberg Von der stylischen Socke bis zum Handtaschenlicht

Schramberg. Bücher gehören zu den klassischen Geschenken ebenso Schmuck, Gutscheine und für Kinder natürlich Spielsachen. Was bei ihnen dieses Jahr besonders angesagt ist? "Die Kugelbahn Gravitrax", sagt Franz Storz vom gleichnamigen Schramberger Spielzeugladen. Mit einem Baukastensystem lassen sich hier Kugelbahnen individuell zusammenbauen. Sie ist so gefragt, dass sie bei Eisen Storz schon ausverkauft ist. Ein weiterer Trend: "Leuchtende 3-D-Puzzle von gängigen Bauwerken wie dem Eiffelturm oder dem Big Ben", sagt Storz. Klassiker wie Lego Technik oder der Playmobil Pferdehof für Mädchen werden wie jedes Jahr gut verkauft. Und nicht nur Kinder spielen. "Kingdomino", Spiel des Jahres, und "Exit", Kennerspiel des Jahres, wandern ebenfalls über den Tresen. Die Besonderheit bei letzterem: "Das Rätselspiel kann nur einmal gespielt werden und eignet sich deshalb zum weiterverschenken", erklärt Storz.

Socken haftet gemeinhin das Image als Langweilergeschenk an. Dass dem nicht so sein muss, zeigt Frank Moser vom Herrenausstatter Hafner. Dort gibt es die Strümpfe, mit angesagtem grafischem Muster oder großen Blumen, in stylischen Geschenkboxen mit passender Krawatte und Armband. Die Accessoires "kommen vor allem bei weiblichen Kunden gut an", verrät Moser. Vielleicht ein Grund, warum nicht wenige Männer an Heiligabend doch Socken unterm Baum finden dürften.

Bei Kathy Lindner, Inhaberin von Mode&Mehr, werden zum Fest hauptsächlich Dekoartikel und Feinkostprodukte gekauft. Ein Trend, den Johannes Kempf vom Porzellanhaus Schinle bestätigt. Neben Pralinen und Deko sind dieses Jahr auch "Utensilien zum kreativen Backen" beliebte Geschenke – unter anderem stehen Kunden Herz-, Teddybär- und Fußball-Backformen zur Auswahl.