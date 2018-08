Schramberg Von Ausblicken auf Überlinger- und Untersee begeistert

Entlang am Waldrand des Bodanrücks begeisterten immer wieder die Panoramablicke auf die Höri und die sanften Hügel des Schweizer Unterseeufers.

Der Weg führte die Gruppe von nun an wieder in den waldigen Bodanrück zurück, vorbei an der hochgelegenen und schmucken Golfanlage mit dem Hofgut/Ruine Kargegg und dann hinunter zum urigen Seeuferweg. Bei einer Temperatur von 30 Grad hätte nun eine Abkühlung im See gut getan. Stattdessen kam der letzte steile Aufstieg zum Burghof, eine ehemalige Burg und heute ein Restaurant, der über dem See thront.

Die letzte Wanderstrecke von zwei Kilometern führte zuerst leicht aufwärts und dann hinab zum See nach Wallhausen und dem Ende der knapp sechsstündigen Wanderung mit circa 18 Kilometern Länge entgegen.

Vom Hafen ging es über den See nach Überlingen und in direktem Anschluss mit dem letzten Schiff zurück nach Bodman. Die einstündige Schifffahrt war laut Mitteilung für viele Wanderfreunde bei erfrischenden Getränken und viel Genuss beim Betrachten der Bilderbuchlandschaft wohltuend. Die Schlusseinkehr erfolgte in einem bereits bekannten Strandrestaurant in Ludwigshafen.

Die Wandergruppe dankte dem Wanderführer Werner Flaig für die gute Organisation der zweiten Etappe.