Schramberg Von 80 auf 215 Mitglieder gewachsen

Der Verein habe sich eine neue Einsatzkleidung beschafft, in der man erstmals bei der Zukunftswerkstatt in der Festhalle Sulgen aufgetreten sei. Bei dieser Veranstaltung habe der Verein den Umgang mit Katzen und Hunden präsentiert und mit veganen Häppchen gezeigt, dass eine Ernährung auch ohne Tierprodukte möglich sei. Vereinsintern sei eine Kreativabteilung gegründet worden, die Plakate entwerfe.

Monatliche Stammtische für alle offen

Die bereits 2016 gebildete Tierheim-Orga habe viele andere Tierheime besucht, um aus den dortigen Erfahrungen zu lernen und Ideen mitzubringen. Die monatlichen Stammtische im Paradieshof, die für alle offen seien, würden rege angenommen.

Sehr wichtig sei ihm die Zusammenarbeit mit den beiden Dachverbänden, sagte Di Simio. Das ganze Jahr über, auch nachts, habe es Anrufe von Personen und der Polizei wegen verletzter und zurückgelassener Tiere gegeben. Hier seien Katzen ein Dauerthema und beschäftigten den Verein das ganze Jahr über. Eine Lösung sehe er nur in der Kastrationspflicht. Zum Glück bewege sich in dieser Sache etwas, die Stadt arbeite an einer Verordnung. Sie wäre wohl die erste Kommune in der Region, die eine solche verpflichtend einführe, begrüßte der Vorsitzende.

Auch seien mehrere Missstände von baufälligen und völlig veralteten Unterständen angezeigt worden. Wenn die Besitzer zur Rechenschaft gezogen würden, ändere sich nur kurzfristig etwas und danach kehre der alte Trott wieder ein. Der Tierschutzverein wünsche sich, dass alsbald die Anbindehaltung abgeschafft werde.

Stadtrat Volker Liebermann lobte das Engagement des Vereins. Wenn angerufen werde, komme die Hilfe rasch. Der Verein habe im vergangenen Jahr wieder ein großes Arbeitspensum geleistet und nebenher sei auch noch am Gebäude gebaut und saniert worden. Auf den Tag der offenen Tür am Paradieshof freue er sich schon jetzt, bekräftigte Liebermann.

Für mehr als 30-jährige Mitgliedschaft wurde Charlotte Baumann geehrt. Seit 25 Jahren steht Wolfgang Schmider in der Mitgliederliste und Andrea Schulze, Thomas Palik, Sigrun Sigler, Helga und Gino Gennaro halten dem Tierschutzverein seit 15 Jahren die Treue. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Patricia Hettich ausgezeichnet.