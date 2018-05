Schramberg Vom Sulgen nach Amerika

"Das wird sicher eine spannende Sache", erzählt Brigitte Landgrebe. Sie werde insgesamt eine Woche täglich am "Mark Arts" unterrichten und vorher noch drei Wochen gemeinsam mit ihrem Mann durch den Wilden Westen reisen.

Die Schrambergerin, die in Sulgen wohnt und arbeitet, ist seit Jahrzehnten die erste Deutsche, die beim dortigen Kunstverein, der hinter dem Zentrum steckt, unterrichten darf. Eine Freundin Landgrebes aus der Kunst-Szene, die in der 300 000 Einwohner zählenden Stadt lebt, kümmert sich vor Ort um die Organisation.

Bereits vor zwei Jahren sei dieses USA-Projekt angedacht worden. Im November vergangenen Jahres wurde es dann konkret und ihre Kurse offiziell im Programm ausgeschrieben. So geht sie in den Kinderkursen unter anderem mit den Teilnehmern der Frage nach, ob man Farben fühlen kann. In den Erwachsenen-Angeboten geht es unter anderem darum, warum Farbe in unserer Welt so wichtig ist. Ziel der Kurse sei es, eine Leinwand selbst zu gestalten.