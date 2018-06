Schramberg Vom Reklameschild zum Sammlerstück

Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert beherrschten Emaille-Schilder die Fassaden von Geschäftshäusern, sie flankierten Straßen und Eisenbahnlinien und leisteten sozusagen Dauerreklame für die Produkte vieler Unternehmen.

Der Erste, der Emailleschilder zu Reklamezwecken nutzte, war laut Mitteilung der Schokoladen-Fabrikant Stollwerck. Fasziniert von der Idee, ein witterungsbeständiges Dauerplakat für die Außenwerbung zu schaffen, ließ er 1893 die ersten deutschen Reklameschilder produzieren. Weitere große Unternehmen zogen nach. So entwickelte sich in den 1890er-Jahren ein neuer Zweig der Werbung. Die Herstellungskosten der Schilder, in denen die Oma den Herd noch mit "Ena-Blitz" schrubbte, das kleine Kapuzineräffchen den eleganten Mercedes-Schuh bewunderte und die weiße Frau von Persil für die weißeste Wäsche überhaupt warb, waren enorm hoch.

In den 1930er-Jahren gab es in Deutschland mehr als 300 Emaillierwerke. Der Zweite Weltkrieg bereitete dem Industriezweig ein jähes Ende. In den 1950er-Jahren wurde das Emaille-Schild wegen der im Vergleich zum Papierplakat viel höheren Produktionskosten, aber auch aufgrund der veränderten Gegebenheiten eines wachsenden Konsummarkts fast vollständig aus dem Straßenbild verdrängt. Emaille-Schilder sind begehrte Sammlerobjekte geworden.