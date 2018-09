Schramberg Vom Profi-Koch lernen

Auch in diesem Semester hat die VHS ein Schwerpunktthema gewählt: "Faires Schramberg – Little Glocal City 2018". In Kooperation mit dem Eine-Welt-Forum bietet die VHS hierzu einige Veranstaltungen an. Zum Semesterauftakt findet am Freitag, 21. September, eine Lesung mit dem Journalisten Simon Jacob zu seinem Buch "Peacemake – Mein Krieg. Mein Friede. Unsere Zukunft." statt.

Das VHS-Programm ist in den städtischen Dienststellen und den Umlandgemeinden erhältlich. Das gesamte Programm sowie weitere Informationen erhalten Interessierte zudem im Internet unter www.vhs-schramberg.de.

Anmeldungen werden ab Montag, 10. September, entgegengenommen. Dazu gibt es viele Wege: Anmeldungen sind beim Bürgerservice der Stadt Schramberg und im Bürgerbüro Sulgen möglich. Anmeldungen werden unter Telefon 07422/2 92 15 und 2 92 65 zu den üblichen Öffnungszeiten entgegengenommen oder über die Homepage www.vhs-schramberg.de. Wie jedes Semester gilt: Nur eine rechtzeitige Anmeldung sichert den gewünschten Kursplatz und garantiert, dass der Kurs auch stattfinden kann, heißt es in der Mitteilung.