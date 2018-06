Schramberg Visionen über ein neues Tennenbronn

Schramberg-Tennenbronn. Aus Step 2020 mit den Vorschlägen der Bürger in Schramberg und der Bewerbung für eine Landesgartenschau wird jetzt der "Stadtumbau 2030". Dabei nehme man die gesamte Stadt in den Blick und stelle Visionen und Planungen vor, "ohne Beachtung von Grenzen", kündigte Oberbürgermeister Thomas Herzog beim Treffen von Stadtverwaltung, Gemeinde- und Ortschaftsräten mit Bürgern im katholischen Pfarrsaal in Tennenbronn an.

Aber offenbar erwartete nur eine Handvoll Bürger neue Ansichten bei einem Spaziergang durchs eigene Dorf. Die Strahlkraft der Visionen für den Umbau im Stadtteil ließ Stadtplaner Rudolf Mager bei der Vorstellung im abgedunkelten Pfarrsaal aufblitzen. Man dürfe nicht nur einzelne Standorte oder Punkte betrachten, sondern das ganze Umfeld eines Projekts. Ausgehend vom "blauen Band der Schiltach" mit Dorfweiher und Schwemmgebiet habe sich das Dorf die Seitentäler Eichbach und Remsbach hinauf entwickelt.

Aktuell rücke mit der Sanierung im Freibad das Affentäle mit Ferienpark und Remsbachhof in den Blick. Für die Entscheidung über den Standort für eine neue Festhalle müsse der Bereich um die Halle bis zum Eichbach mit dem Krone-Areal betrachtet werden, so Mager.