Schramberg Violine und Flügel

Schramberg. Gleich zwei Mal sind Heiner Costabél und Zorana Memedovic mit ihrem Neujahrskonzert in Schramberg und Umgebung zu hören. Am Samstag, 13. Januar, spielen sie ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Aichhalden-Rötenberg. Am Sonntag, 14. Januar, gastieren sie ab 17 Uhr im Schloss in Schramberg.