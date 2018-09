Schramberg Villa Junghans: Arbeiten sollen bald starten

Wie der Geschäftsführer des Erholungswerks, Andreas Hase, auf Anfrage erläutert, belaufen sich die Reparaturkosten insgesamt auf 260.000 Euro. Das Denkmalförderprogramm steuert 26.100 Euro bei. Sechs Balken seien durchgefault und müssen ersetzt werden. Nun soll es so schnell wie möglich los gehen, so Hase. Das Haus im Eckenhof ist bereits seit einiger Zeit eingerüstet.

Das Wirtschaftsministerium hat in der zweiten und letzten Tranche dieses Jahres 11,5 Millionen Euro für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg freigegeben. Insgesamt summieren sich die Ausgaben des Landes für 399 Vorhaben zur Denkmalförderung in 2018 auf 18,6 Millionen Euro. Neben kirchlichen und kommunalen Kulturdenkmalen kommen die Fördermittel auch privaten Denkmalen zugute. Das Geld stammt aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.