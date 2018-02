Schramberg/Lauterbach (czh). Vielleicht ist der Abschied aus Schramberg für Vikar David Birkmann wie eine Vertreibung aus dem Paradies. Diese Geschichte aus der Bibel war jedenfalls das Thema seiner letzten Predigt in der evangelischen Stadtkirche in Schramberg. Nach zweieinhalb Jahren hat David Birkmann sein Vikariat in der Gesamtkirchengemeinde Schramberg-Lauterbach abgeschlossen.