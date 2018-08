Schramberg Vierbeiner lassen die Herzen der Teilnehmer höher schlagen

Schramberg-Heiligenbronn. Auch dieses Jahr hat das dreiwöchige Sommerferienprogramm der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn spannende und erholsame Aktionen für die Bewohner mit Sinnes- und Mehrfachbehinderung geboten. So gab es noch einen Tagesausflug in den Wild- und Freizeitpark Allensbach oder einen Nachmittag im Subiaco-Kino Schramberg mit anschließendem Genuss von Flammkuchen und Cocktails in der Café-Bar Majolika nebenan.