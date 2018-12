Schramberg Vielfältige Geschenke unterm Christbaum

Die etwas größeren Einkaufstüten, mit denen die Kunden ihre Freunde und Verwandte glücklich machen wollen, zeigen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und dass längst nicht alle im Internet einkaufen.

Viele lassen sich beim Geschenkekauf gerne von Experten beraten

Viele Schenkende schätzen die Beratung vor Ort und die Möglichkeit, die Waren, wenn möglich, in die Hand zu nehmen. Manche kaufen schon viele Wochen im Voraus ihre Geschenke ein, andere begeben sich am Vormittag von Heiligabend auf Einkaufstour. Ob in letzter Minute oder rechtzeitig: in der Schramberger Innenstadt dürfte für jeden etwas dabei sein.