Schramberg "Viele machen sich Sorgen"

Neben diesen Beeinträchtigungen hat die Familie aber auch wirtschaftliche Nachteile: "Es kommen weniger Feriengäste zu uns. Im Urlaub will man schließlich seine Ruhe haben und die finden die Gäste so bei uns nicht mehr", sagt Staiger. Er hat das Angebot angepasst und die Bettenanzahl von 13 auf neun verringert. "Die Gäste schauen sich heutzutage über Google-Maps die Lage an und viele hält die Windräder von einem Besuch ab", so seine Erfahrung.

"Wir hätten uns noch viel früher wehren müssen", sinniert der Wirt, der gemeinsam mit Nachbarn gleich bei der Planung der ersten Anlage Anfang der 2000er-Jahre Einspruch eingelegt hatte – vergeblich.

Sein Nachbar auf der anderen Straßenseite, im Schwarzenbach, bestätigt die Lärmbelästigung: "An manchen Tagen, besonders wenn das Wetter umschlägt, könnte man meinen, eine Autobahn verläuft in der Nähe", sagt Lothar Muhr, ehemaliger Tennenbronner Feuerwehr-Kommandant.

Er macht sich außerdem Sorgen um die Wasserquellen. "Viele werden von Oberflächenwasser gespeist." Beim Bau der Windräder wird viel Fläche verdichtet. "Was machen wir, wenn wir kein Wasser mehr haben?", fragt Muhr. Die Höfe im Schwarzenbachtal sind nicht an der öffentlichen Wasserversorgung angeschlossen. Ihn ärgert es, dass Kritiker der Windkraft sofort als Befürworter von Atomkraftanlagen abgestempelt werden. Schließlich gebe es noch andere Alternativen und er plädiert dafür, den eigenen Stromverbrauch kritisch zu überprüfen. Noch mehr Windkraftanlagen auf der Falkenhöhe? "Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Jetzt reicht’s."

Auf diese Meinung treffe auch der Tennenbronner Ortsvorsteher Lutz Strobel im Gespräch mit Bürgern. "Viele machen sich Sorgen um die Wasserversorgung." Ein Erörterungstermin beim Landratsamt zum Windparks Falkenhöhe, geplant für Mitte Oktober, ist verschoben worden. "Ich habe den Eindruck, dass das Landratsamt die Einwendungen ernst nimmt", so Strobel.

Majolika lehnt ab

"Die öffentliche Erörterung der Einwendungen kann einen bis mehrere Tage dauern, ist aber in der Regel nur ein konfrontatives bis klagendes Gegenüberstellen von Argumenten. Erfahrungsgemäß vier bis acht Wochen nach dem Termin erfolgt dann gegebenenfalls eine Genehmigung oder – sehr selten – eine Ablehnung. Dieser Bescheid an den Antragsteller muss noch für zwei Wochen ausgelegt werden. Eine eventuelle Klagefrist beginnt danach", erläutert ein Experte den Ablauf. Über die Kabeltrasse werde gesondert und nichtöffentlich entschieden.

Auf Gegenwind stößt die Windkraft Schonach GmbH indes mit ihrem Windpark Falkenhöhe auch in der Talstadt. Um den Strom in das öffentliche Netz einspeisen zu können, planten sie die Übergabestation (Verbindung der Netztrasse mit dem Umspannwerk) auf dem Gelände der Schramberger Majolika. Die Melvin Firmengruppe lehnte das Angebot allerdings ab. "Grundsätzlich sind wir allen alternativen Energien gegenüber positiv aufgestellt. Aber in diesem Fall sehen wir zu viele offene Fragen", so Geschäftsführer Michael Melvin.

"Die Übergabestation auf einem Flurstück der Firma Majolika zu errichten ist eine von mehreren Optionen. Es gibt weitere sinnvolle Alternativen, die bei gleichbleibendem Verlauf der geplanten Netztrasse realisiert werden können", nimmt die Windkraft Schonach dazu Stellung.

"Das Schlimme ist, dass sich kaum eine Windkraftanlage im Schwarzwald rentiert", sagt Christoph Leinß. Der Diplom-Forstwirt bewohnte bis vor einigen Jahren einen Hof auf dem Windkapf und hat sich auf die Auswertung der Ertragsdaten von Windkraftanlagen spezialisiert.

Als Beispiel nennt er die Anlage auf der Öhle (seit 2002 in Betrieb). "Diese Anlage liegt beim Ertrag 29 Prozent unter der Prognose. Entsprechend miserabel sind die Erträge. Das Referenzertragprozent – ein Weiser für die Standortgüte – liegt weit unter 60, diese Anlage hätte deshalb nicht genehmigt werden dürfen." Auch die Datenblätter der anderen Anlagen weisen kaum bessere Zahlen auf. Sein Fazit: "Die Windkraftanlagen in diesem Bereich dienen der Verlustabschreibung."

"Wir sind in Baden-Württemberg ein Waldland, aber auch Industrieland mit vielfältigen Landschaften, das wir derzeit systematisch zerstören", sagt Leinß und blickt zu den Windrädern – "wusch".