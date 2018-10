Schramberg Viele Herausforderungen blendend gemeistert

Dass die Fördergemeinschaft heute noch existiert, ist keine Selbstverständlichkeit, wie ein Blick in die Vereinsgeschichte belegt. Sie entstand in den 1970er-Jahren, als die Klöster, welche bis dahin für Alten- und Krankenpflege verantwortlich waren, aufgrund von Nachwuchsmangel immer weniger Einsatzstellen besetzen konnten. Aus der Notwendigkeit heraus, Strukturen zu schaffen, welche die ambulante Alten- und Krankenpflege auch weiter gewährleisten sollten, entstanden in ganz Deutschland entsprechende Vereine.