Schramberg Viel unterwegs

Zusätzlich konnten Interessierte wählen zwischen Nordic Walking, einer sportlichen Tour am Brandenkopf und einer Kräuterwanderung in Königsfeld. Die Runde in der wilden Schlichemklamm gipfelte in einem Besuch auf dem Thyssen-Krupp-Testturm. Erfolgreich verlaufen ist auch die Wanderwoche in der Steiermark, beim gemeinsamen Filmabend ließen die Teilnehmer diese Tage noch einmal aufleben.

Wolfgang Flaig und der stellvertretende Vorsitzende Werner Mayer zeichneten besonders engagierte Wanderer mit dem Wanderleistungsabzeichen aus. Diese, sowie Wanderführer und Helfer, wurden mit einem Kalender mit neuen Fotomotiven aus Schramberg belohnt. Die musikalische Begleitung eines Wanderkameraden lud zum Mitsingen ein und trug zum fröhlichen Miteinander und guter Stimmung bei. Zum Abschluss der harmonischen Versammlung konnten alle Teilnehmer neben einem kleinen Geschenk auch die Vorfreude auf das nächste Jahr mit nach Hause nehmen.

Weitere Informationen: www.schwarzwaldverein-schramberg.de