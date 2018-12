Schramberg Viel Musik an den Weihnachtsfeiertagen

Schramberg. In der Seelsorgeeinheit Schramberg-Lauterbach begann der Heilige Abend um 16 Uhr mit den Krippenspielen der Kinder in der Heilig-Geist-Kirche und in St. Michael Lauterbach. In der Christmette um 18 Uhr in der Heilig Geist Kirche sprach Pfarrer Meinrad Hermann vom "Heute": "Heute ist uns der Heiland geboren" und dass "wir in unserer schnelllebigen Zeit keine Zeit mehr für das Jetzt, für den Augenblick, für das Ankommen bei einem selbst finden. Unsere Gedanken sind mit dem Gestern und dem Morgen beschäftigt. So verpassen wir die Verheutigung der Menschwerdung Gottes in uns."

Die Christmette um 22 Uhr in St. Maria begann in der dunklen, von Kerzen erleuchteten Kirche. Pfarrer Rüdiger Kocholl betonte in seiner Begrüßung, dass in dieser nächtlichen Stunde alle Menschen tief bewegt seien: "Die Menschheit kann jubeln und aufatmen. Im Dunkel der Nacht ist das Licht erschienen!" Das Erscheinen des göttlichen Lichtes auf Erden kam in der Verteilung des Friedenslichtes aus Bethlehem durch die Schramberger Pfadfinder mit großer Symbolkraft beeindruckend zum Ausdruck. Ein Bläserquintett sowie Sonja Gebert mit Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer an der Orgel begleiteten mit ihrem Spielen und Singen die Liturgie. Der Schramberger Stadtpfarrer ermutigte in seiner Ansprache die Gläubigen dazu, weihnachtliche Menschen zu werden: "Was wir tun müssen, zeigen uns die Hirten in der Heiligen Nacht. Sie machen sich auf und eilen nach Bethlehem zur Krippe. Eilen auch wir zu Jesus, das heißt: richten wir unser Leben auf ihn aus. Von ihm her bekommt alles auch bei uns seinen richtigen Stellenwert."

In der voll besetzten Heilig- Geist-Kirche um 10 Uhr sang der Kirchenchor mit den Solisten Sonja Gebert, Sopran, Stefanie Flaig, Alt, Sascha Kretschmer, Tenor und Jochen Hermann, Bass, begleitet vom Orchester Schmid, das von einer großen Anzahl von Bläsern verstärkt wurde und Robert Pfundstein an der Orgel die neu einstudierte Messe von Franz Bühler (1760 – 1823). Die Leitung lag in den Händen von Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer. In seiner Predigt sprach Pfarrer Meinrad Hermann ausgehend vom Johannesprolog, dass das Wort Fleisch geworden ist: "Das Wort hat sich ein Herz genommen, das Wort ist Herz geworden. Gott hat sich ein Herz genommen! Es bleibt kein trockenes Wort, es ging in Fleisch und Blut über." Und bei der Frage wo das bis heute geschieht, zitierte er aus dem Weihnachtsoratorium von Bach das Alt-Rezitativ: "Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt er, mir und ihm zur Lust". Wo dies nicht geschieht sei Weihnachten sinnlos!