Schramberg Viel Gesprächsbedarf bei Bürgerversammlung in Tennenbronn

Bei der Bürgerversammlung in Tennenbronn gab es so einiges zu besprechen. "Es ist wichtig, dass wir hören, was diesen Stadtteil bewegt", so Strobel in seiner Begrüßung. Und in der Tat bewegt die Bürger offensichtlich viel, denn die Beteiligung an der Einwohnerversammlung war groß.

"Aus Sicht des Ortschaftsrats und der Ortsverwaltung stehen einige Themen an, die für die Entwicklung der Ortschaft Tennenbronn als Stadtteil von Schramberg von großer Wichtigkeit sind. Wir sprechen von einem Stadtumbau, und wir in Tennenbronn spüren schon an allen Ecken, dass sich was verändert. Sowohl baulich, als auch gesellschaftlich sind Umbrüche und Aufbrüche notwendig", führte der Ortsvorsteher aus.