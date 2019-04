Schramberg Viel Bewegung bei Kern-Liebers

In den letzten Wochen sickerte über verschiedene Kanäle durch, das Management der Kern-Liebers Unternehmensgruppe plane, Arbeitsplätze im Federnbereich nach Rumänien zu verlagern. Voraussichtlich im nächsten Jahr, also 2020. Die Werksanlagen in Rumänien müssten erst noch gebaut werden. Die Rede ist davon, dass am Standort Sulgen 50 bis 60 Arbeitsplätze betroffen seien. Schon Ende Februar hatte Kern-Liebers den "Ergänzungstarifvertrag für Standort– und Beschäftigungssicherung mit zwei Stunden unbezahlter Mehrarbeit" ("Standortsicherungsvertrag") gekündigt.

Voraus ging, dass die Verhandlungen über die vollständige Umsetzung des Tarifvertrags 2018 scheiterten: Kern-Liebers wollte die Bestimmungen des sogenannten T-Zugs aussetzen lassen (nach Angaben der Gewerkschaft hätten außer Kern-Liebers und der Uhrenfabrik Junghans nur eine weitere kleine Firma in der Region der IG Metall Freudenstadt diese Option nutzen wollen).

Im Tarifabschluss Anfang Februar 2018 war ein jährliches tarifliches Zusatzgeld ab 2019 (der "T-Zug") vereinbart worden. Dieses setzt sich zusammen aus 27,5 Prozent eines Monatsentgelts sowie einem für alle Beschäftigten einheitlichen Betrag (in Baden-Württemberg sind das 400 Euro im Jahr 2019). Dieser zweite Einmalbetrag kann betrieblich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten verschoben, abgesenkt oder gestrichen werden. Mitarbeiter, die Kinder bis acht Jahre betreuen, enge Angehörige pflegen oder schon länger Schicht arbeiten, können zwischen dem prozentualen Monatsentgelt oder acht zusätzlichen freien Tagen wählen. Circa zwei Millionen Euro hätte die Aussetzung dem Unternehmens eingespart.