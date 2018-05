Schramberg Viel Applaus für Schlagzeug-Solo

Durch Jungs Übersetzung, die am Anfang oder in der Mitte es Lieds erfolgte, erhielten die Welthits einen besonderen Anstrich. Dabei ging es nicht nur inhaltlich um Sehnsucht, Sex und Drogen. "Rolling Stone" von Bob Dylan ist ein Hit, der vom Älterwerden handelt. Und dass es im Leben von Jimi Hendrix um mehr als das Streben nach dem Geld ging, ist in "All along the Whatchower" zu hören. Die Red Hot Chili Peppers besangen ein Amerika, in dem Unzucht und Doppelmoral zum Leben gehörten wie das tägliche Brot. Jethro Tull interpretierte in "Locomotive Breath" vom vergeblichen Kampf des kleinen Mannes, irgendwann auf einen grünen Zweig zu kommen.

Rund drei Stunden lang (mit einer Pause) servieren die sechs Bühnenkünstler Perlen der Rockgeschichte mit viel Poesie und Rebellion, die sie mit Gefühl, Mimik und Gestik auf besondere Art und Weise aufführten.