Schramberg Vertraute Umgebung behalten

Als Referenten begrüßte Juliane Kugler den ehemaligen Bürgermeister von Eichstetten am Kaiserstuhl, Gerhard Kiechle. Kommune, Bürger, Institutionen und professionelle Dienste tragen dort einige Projekte, in denen älteren Mitbürgern Möglichkeiten zur Begegnung, zum Wohnen und zur Pflege angeboten werden. Die bürgerschaftliche Initiative erfülle damit den Wunsch älterer Mitbürger nach einem selbst bestimmten Leben in gewohnter Umgebung mit ambulanter vor stationärer Tagespflege.

Von 272 Mitgliedern wurde 1998 die Bürgergemeinschaft Eichstetten als Verein gegründet, heute sind es 500 Mitglieder bei 3500 Einwohnern. Ehrenamtliche und professionelle Kräfte bieten ein ganzheitliches Angebot für hilfebedürftige Menschen in ihrer vertrauten Umgebung im Dorf. Das Dorf habe den Generationenvertrag übernommen, sorge für die Gebäude und die Bürger für den Betrieb.

Kiechle betonte die Veränderung von der Versorgungs- zur Mitwirkungsgesellschaft, durch die sich ein neues Miteinander mit einer dörflichen Sozialkultur entwickelt habe. Neben der Pflege und Betreuung in der eigenen Wohnung gebe es betreutes Wohnen und Tagespflege im "Schwanenhof", einem umgebauten Gasthaus mitten im Dorf. Dort gebe es 16 Wohneinheiten, Gemeinschaftsräume und als Anlaufstelle ein Bürgerbüro sowie Geschäfte, Sparkasse und ein Café. Dazu werden in der selbst verantworteten Pflegewohngruppe "Adlergarten" bis zu zwölf Bewohner betreut, die bei den Arbeiten im Alltag einbezogen werden. Für die Betreuung sorge ein "Hilfemix" mit 50 Ehrenamtlichen, 60 geschulten Bürgerinnen und Fachkräften. Alles, was verbindlich sei, werde bezahlt. Für medizinische Behandlung sei der Pflegedienst in der Sozialstation zwingend. Seit 2012 gebe es auch das Tagescafé "Mitnander", in dem fünf Menschen mit Behinderung arbeiteten. Die Küche koche auch etwa 150 Mittagessen für Kindergarten und Schule.