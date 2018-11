Schramberg Vermittlung wird schwierig

Hardt. Neben der Flächenvermittlung und der Information über Wolfsaufkommen und Wildschweinschäden waren die neuen Regelungen zum Datenschutz ein großes Thema.

Viele Anfragen zur Vermittlung aufgelassener Flächen bestätigte Geschäftsführerin Kim Ebinger. Weil die Tierhaltung weiterhin rückläufig sei, werde die Vermittlung schwieriger. Noch offene Flächen gebe es in Schiltach und um Schramberg. Um Auswirkungen auf die Bewirtschaftung von FFH-Flächen ging es bei einem Treffen mit Behörden in Kaltbrunn. Vor Ort habe man Tierhalter über Zaunbau zum Schutz vor Wolfsübergriffen informiert. Das sei auch Thema bei einer Veranstaltung in Aichhalden gewesen.

Gemeinden gleichen Kassendefizit aus