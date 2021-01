Schramberg Vermisste 19-Jährige meldet sich: Sie war beim Freund

So verfasste die Schwester der jungen Frau eine Mitteilung, die sie am Dienstag im sozialen Netzwerk Facebook unter einem geteilten Presseartikel kommentierte: "Ihr geht es sehr gut. Sie bleibt auch bei ihrem Freund wohnen", beginnt das Statement, in dem die Schwester auch erklärt, warum die 19-Jährige sich trotz der anhaltenden, verzweifelten Aufrufe nicht bei ihrer Familie gemeldet hatte: "Sie hat sich nicht getraut, es uns zu erzählen, weil ihr Freund ein bisschen älter ist." Nach einem Telefonat am Montagabend sei sie nun aber sehr froh, dass es ihrer Schwester gut gehe.

In den sozialen Medien hatte das vermeintliche Verschwinden der jungen Frau – die Aufrufe der Familie wurden vielfach geteilt – für Aufsehen gesorgt. Die junge Schrambergerin wurde als "unbefangene und vertrauensselige" Person beschrieben, die niemals einen längeren Zeitraum ohne Kontakt zu ihrer Familie bleibe. Eine Nutzerin schrieb: "Auch die Polizei hier kennt sie und weiß um ihr doch beinahe kindliches Vertrauen." Dadurch wuchs die Sorge in der Facebook-Gemeinschaft – aber auch die Kritik an der Polizei.