Schramberg Verlust bedeutet auch Anerkennung

Dabei wurden auch neue Angebote für Menschen mit Taubblindheit und Hörsehbehinderung eröffnet. Derzeit stehen auch zwei Baumaßnahmen in Heiligenbronn vor der Realisierung zur Schaffung von Wohn- und Förderplätzen für diesen Personenkreis.

Auch die Fachwelt gab sich in Heiligenbronn regelmäßig ein Stelldichein. So leitete Andrea Wanka zwei internationale EU-Projekte zur Taubblindenpädagogik für den deutschsprachigen Raum, in denen unter anderem mit der Universität Groningen in den Niederlanden zusammengearbeitet wurde. Von dieser Entwicklung habe nicht nur das SBBZ Sehen, sondern die gesamte Stiftung profitiert, betonte Roland Flaig bei der Verabschiedung von Andrea Wanka.

Die Taubblindenbeauftragte war schon seit ihrem Studium national wie international in der Taubblinden-Fachwelt engagiert, publizierte regelmäßig und erhielt 2015 beim Kongress des Taubblinden-Weltverbands den "Young Professional Leadership Award" zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses verliehen. Seit einem Jahr hat sie selbst Nachwuchs und ist in Elternzeit, in der sie aber auch in Kontakt mit den Mitarbeitern des Taubblindenbereichs in Heiligenbronn blieb. Mit ihrer Familie ist sie nun in die Nähe von Heidelberg gezogen.

Die neu geschaffene Professur am Institut für Sonderpädagogik der PH Heidelberg soll angehenden Lehrern eine gezielte Vorbereitung auf die Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung ermöglichen. An der PH Heidelberg hat Professorin Andrea Wanka promoviert. Das Institut arbeitet in der Ausbildung von Sonderpädagogen seit Jahren eng mit der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn zusammen.