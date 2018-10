Schramberg Verkehrspolitik und Straßenbau an die neue Situation anpassen

Das liegt zum einen daran, dass etliche, wie wir beiden, mit dem Rad fahren, um uns fit zu halten. Wichtiger aber ist der Trend zu E-Bikes. Die Anstiege verlieren ihren Schrecken und sind auch für ältere Menschen zu bewältigen. Das E-Bike wird genutzt für Besorgungen in der Stadt, am Wochenende oder auf dem Weg zur Arbeit. Dank unterschiedlicher Förder-Programme, etwa bei Schneider in Tennenbronn oder bei der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn, fahren immer mehr Leute mit dem Rad zur Arbeit.

Eine gute Radweg-Infrastruktur kann inzwischen ein Standortfaktor sein. Lange Zeit waren Radwege wegen der ungünstigen Lage Schrambergs kein Thema. Die im vergangenen Jahrhundert gewachsenen Verkehrswege in Schramberg sind auf Autos zugeschnitten. Zwar gab es in den 1970er-Jahren wegen der Ölkrise und in den 1980er-Jahren mit steigendem Umweltbewusstsein erste Ansätze zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur. In Schramberg beschränkte sich dies auf den Ausbau von Verbindungen in der Ebene: dem Radweg nach Schiltach und dem Radweg Richtung Heiligenbronn und Waldmössingen. In der Talstadt und in Sulgen blieben die Radfahrer an den Rand gedrängt: Im Gegenverkehr in der Hauptstraße, auf verschlungenen (Geh-) Wegen an der Bärenkreuzung.

Wir müssen die Verkehrspolitik und den Straßenbau an die neue Situation anpassen. Was für Fußgänger heute Standard ist – fast überall sichere Gehwege –, das muss auch für Radfahrer Standard werden.