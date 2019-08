Schramberg Verkehrschaos in Sulgen ist perfekt

Grund ist die Sanierung der Ortsumfahrung, die voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern soll. Was bisher von Anwohnern in Sulgen, wo nun der ganze Verkehr durchrollt, im Vorfeld befürchtet worden ist, trifft am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr dann ein: Wer von A nach B will und durch den Stadtteil Sulgen fahren muss, braucht nicht nur viel Geduld, sondern auch eine Menge Zeit. Ganz gleich ob von Hardt, Eschbronn, Aichhalden, Heiligenbronn, Dunningen oder von der Talstadt kommend: Überall bilden sich lange Auto- und Lastwagenschlangen.

Beschwerlich kommt hinzu, dass an der Kreuzung beim Gasthaus Hasen (Olive) die beiden Fahrspuren Richtung Dunningen und Seedorf von der Sulgauer Straße her zeitweise nicht gleichzeitig benutzt werden können, wenn von der Bärenkreuzung der Schwerlastverkehr in diese Richtung fährt. Auch auf den landwirtschaftlichen Schleichwegen über den Beschenhof, Heuwies, Vierhäuser und Lienberg hat der Verkehr stark zugenommen und verärgert die Anlieger, weil deren Auffassung nach viel zu schnell gefahren wird.

Anwohner sind genervt