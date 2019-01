Schramberg Verkehr und Wohnbau im Mittelpunkt

Schramberg. Zwei Anwohner aus dem Eckenhof brachten die Forderung nach Tempo 30 in der Eckenhofstraße und der David-Deiber-Straße zur Sprache. Vor allem die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer müsse verbessert werden, da auf der geraden Strecke gerast und Radfahrer gefährlich überholt würden. Auch den Lärmschutz gelte es an den Wohngebieten zu berücksichtigen. Stadtrat Martin Himmelheber versicherte, dass der Antrag zur generellen Einführung von Tempo 30 auf innerörtlichen Nebenstraßen von der Fraktion SPD-Buntspecht noch einmal eingebracht würde.

Zur Sprache kamen noch weitere innerörtliche Straßen, bei denen es Optimierungsbedarf für Fußgänger und den Radverkehr gebe, heißt es in einer Mitteilung.

Der Radbeauftragte Gunnar Link wies darauf hin, dass die Stadt mit dem in Arbeit befindlichen Radverkehrskonzept Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr gezielter in Angriff nehmen kann. Es sei aber immer gut, wenn die direkt betroffenen Anwohner sich zu Wort melden, um so einer Forderung Nachdruck zu verleihen.