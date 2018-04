Schramberg Vergangenes Jahr wird als "voller Erfolg" verbucht

Über die Musizierstunden seien die Außenstellen Schiltach, Schenkenzell, Aichhalden und Hardt gut in das Konzept der Musikschule eingebunden, hob Schulleiter Meinrad Löffler hervor. Daneben ließen die Schüler ihr Können im Schuljahresabschluss- und im Adventskonzert hören. Auch die Ensembles und Orchester glänzten bei Konzerten. Beim 55. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" haben sich Stadt und Musikschule "bestens präsentiert". Beim "Musizieren in Schramberg" sind neben den Grundschulen Schramberg, Sulgen und Tennenbronn die Peter-Meyer-Förderschule und die Realschule dabei sowie die in Aichhalden und in Schiltach.

Nur leichte Verschiebungen bei den Schülerzahlen belegte Martin Hafner mit einigen Grafiken. Die Gesamtzahl der Schüler sei von 1464 im Vorjahr auf aktuell 1429 Schüler zurückgegangen; die Anzahl der Schüler in den Kooperationen sei von 642 auf 651 etwas angestiegen.

Verwaltungsleiterin Gertrud Kasper konnte das vergangene Jahr als "vollen Erfolg" verbuchen, denn der Etat über 1,12 Millionen Euro wurde eingehalten, sogar ein Überschuss von 5220 Euro erwirtschaftet. Investiert wurde in einen Konzertflügel, einen Schlagwerkraum im Stadtarchiv und eine Außentreppe als zweiten Fluchtweg.