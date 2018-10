Schramberg Verfahren für Seligsprechung läuft noch

Deren Mitglieder (Sodalen) schlossen ein Liebesbündnis mit der Muttergottes und strebten ihre Selbstheiligung durch eine enge Verbindung zwischen dem alltäglichen Leben und dem christlichen Leben an. Die Bewegung verbreitete sich auch in der Diözese Rottenburg, wo die Marienkapelle in Sulgen ein bemerkenswertes Schönstattheiligtum darstellt.

In der Marienkapelle befinden sich vier Glasfenster mit Motiven des Marienliedes "Es blüht der Blumen eine", die von dem Künstler Albert Birkle (1900 bis 1986) geschaffen wurden, der bereits 1932 das expressionistische Fresko der Kreuzigung Christi in der damals neu gestalteten Sankt-Laurentius-Kirche geschaffen hatte. Eines der Glasfenster in der Marienkapelle widmete er der Erinnerung an Josef Engling, der zu den ersten Schülern von Pater Josef Kentenich in Schönstatt gehört hatte und im Ersten Weltkrieg gefallen war. 1936 – ein Jahr vor der Einweihung der Marienkapelle durch "Bekennerbischof" Joannes Baptista Sproll (1870 bis 1949) – hatte die Schönstattbewegung ein "Englingjahr" ausgerufen und sich im immer härter werdenden "Kirchenkampf" unter seinen Schutz gestellt. Am 4. August 1937 wurde an seiner Todesstelle ein Steinkreuz aufgerichtet.

Unter das Glasfenster schrieb Albert Birkle: "Und wer vom Feind verwundet, zum Tode niedersinkt". Im Zweiten Weltkrieg musste das als "wehrkraftzersetzend" geltende Glasfenster auf Anordnung des NSDAP-Ortsgruppenleiters Johannes Günter (1895 bis 1990) zugehängt werden.

Josef Engling wurde am 5. Januar 1898 als Sohn einer kinderreichen Schneiderfamilie in Prositten im katholischen Ermland (Ostpreußen) geboren und wurde 1912 in das Studienheim der Pallotiner in Vallendar aufgenommen.

Er sollte Priester werden und war einer der ersten Schüler von Pater Josef Kentenich, mit dem er auch eng verbunden blieb, als er 1916 als Soldat in den Ersten Weltkrieg eingezogen wurde. Über sein religiöses Denken hat er in umfangreichen Aufzeichnungen viele aufschlussreiche Zeugnisse hinterlassen. Wer in den edierten Dokumenten liest, begegnet einem ehrlichen und frommen Menschen, der mitten in einem grauenhaften Krieg versuchte, ein guter Katholik im apostolischen Dienst zu sein, indem er so oft wie möglich religiöse Übungen unterschiedlicher Art verrichtete, seinen Kameraden in christlicher Nächstenliebe beistand und möglichst viele Seelen zu retten versuchte.

Seine letzte Aufzeichnung ist ein Eintrag, den er am 4. Oktober 1918, seinem Todestag, in Eswars bei Cambrai in seinem Kriegstagebuch machte: "Jetzt sitzen wir in Stellung in Bereitschaft, während der Tommy beständig in unserer Nähe funkt. 50 Meter von mir ist auch gleich der Heldenfriedhof und der frühere Gottesacker, wo schon einige ausgehobene Gräber auf uns warten. Doch soweit sind wir noch nicht".

Um die Mittagszeit schreibt er noch in sein regelmäßig geführtes "Partikular-Examen": "Das Mütterlein ist bei mir, ich bin vorbereitet und habe alles in Ordnung." Bei einem Feuerüberfall auf eine Straßenkreuzung, bei der eine der Granaten ihr Ziel verfehlt, wurde Josef Engling tödlich getroffen. Sein Kamerad Josef Mehl berichtete: "Er zeigte auf einen Friedhof, wo man Gräben ausgehoben hatte und sagte: ›Man macht mir dort mein Grab." Ich entgegnete: ›Du bist verrückt, das glaube ich doch nicht.‹ Darauf er: ›Diese Nacht nimmt die Gottesmutter mein Opfer an.‹ […] Er wußte, daß ich anderntags in Urlaub fuhr. Er nahm ein Stück Papier, schrieb etwas darauf und gab mir den Zettel mit den Worten: ›Dann gab er mir die Hand, schaute mir fest in die Augen und sagte: Wenn ich gefallen bin, dann teile an diese Adresse (P. Kentenich) meinen Tod mit.‹ Dann gab er mir die Hand, schaute mir fest in die Augen und sagte: ›Komm gut nach Hause und erledige bitte meinen Wunsch. Das Mütterlein ist bei mir. Ich bin vorbereitet und habe alles in Ordnung‹".

Gedenkstätte ist heute noch Ziel von Schönstattwallfahrten

Im Jahr 1952 wurde ein bis heute andauerndes Verfahren zur Seligsprechung von Josef Engling eingeleitet, der in der Schönstattbewegung als erster "Heiliger" angesehen wird. Bei Cambrai wurde zur Erinnerung an ihn eine dem Friedensgedanken gewidmete Gedenkstätte errichtet, die bis heute das Ziel von Schönstattwallfahrten ist.

Die Postkarte zum Gedenken an die Gefallenen aller Völker im Ersten Weltkrieg ist zum Preis von einem Euro im Stadtarchiv und Stadtmuseum Schramberg und in der Marienkapelle in Schramberg-Sulgen erhältlich.