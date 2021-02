Schramberg Vereine bringen ihre Ideen ein

Schramberg-Tennenbronn. Der Vorentwurf sei bereits allen beteiligten Behörden vorgelegt worden, um schon im Vorfeld mögliche Einwände abzufragen. Bisher seien nur vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg Bedenken geäußert worden – zu den Ortsdurchfahrtsgrenzen an der Landesstraße. Demnach sei in dem Bereich der Festhalle ein Abstand zur Straße von 20 Metern vorgeschrieben. Bisher plane man die Halle im Abstand von neun Metern. Wenn keine Einigung zu erzielen sei, könnte man die Halle in Richtung Dorfweiher verschieben, hoffte der Planer aber auf eine Ausnahmeregelung. Er erwarte eine Entscheidung in Kürze.