Schramberg Verbranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Zu einem Küchenbrand ist die Feuerwehr am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr gerufen worden. In einer Wohnung in der Burgstraße war es zu einer großen Rauchentwicklung gekommen, nachdem dort Essen auf dem Herd angebrannt war. "Ein offenes Feuer gab es aber nicht", erklärte Stadtbrandmeister Werner Storz, der die Einsatzleitung hatte. Auch der Schaden sei gleich Null. Die Bewohner selbst hatten die Feuerwehr gerufen, Verletzte gab es nicht.

Im Einsatz waren vier Feuerwehrfahrzeuge und etwa 35 Wehrangehörige aus Waldmössingen und Heiligenbronn. Auch die Drehleiter aus Schramberg kam nach Waldmössingen, konnte aber ohne Einsatz wieder abrücken. Vor Ort waren außerdem Rettungsdienst und Polizei. Während des Einsatzes leitete die Feuerwehr den Verkehr um, da ein Abbiegen in die Seedorfer Straße Richtung Kreisverkehr in dieser Zeit nicht möglich war.